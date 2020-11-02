الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واسأدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابول في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.وأعرب معاليه، عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وعن تضامن مجلس التعاون مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.وأكد الأمين العام على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.// انتهى //23:44ت م0273