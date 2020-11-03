عمّان 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابول في العاصمة الأفغانية، وأدى إلى مقتل وإصابات بالعشرات.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، استنكار الأردن ورفضها الشديد لاستمرار هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، التي تستهدف المدنيين الأبرياء وزعزعة الأمن والإخلال بسلامة واستقرار البلاد، كما أكد وقوف بلاده إلى جانب أفغانستان ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز.وأعرب السفير الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا، وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى ولجمهورية أفغانستان دوام الأمن والاستقرار.// انتهى //00:02ت م0278