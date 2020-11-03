القاهرة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واسأدانت مصر الحادث الإرهابي الذي وقع في وسط فيينا، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين النمساويين.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، وقوف الحكومة والشعب المصري مع حكومة وشعب النمسا في ذلك الحادث الغاشم، مجددة رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والجرائم الإرهابية، ومطالبة بضرورة تكاتُف وتكثيف الجهود الدولية للتصدي للإرهاب بكافة مظاهره.وأضاف البيان أن مصر شددت على ثقتها في تجاوز الشعب النمساوي الصديق لهذا الحادث الأليم، مُعربة عن خالص تعازيها لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء للمصابين.// انتهى //02:25ت م0288