تونس 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأنقذ خفر السواحل التونسي اليوم، 31 مهاجرًا غير شرعي من الغرق، بعد تعطل مركبهم في عرض البحر وتسرب المياه إليه.وأوضح بيان لوزارة الدفاع التونسية، أن المهاجرين الذين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة كانوا قد أبحروا من السواحل الليبية قبل أن يتعطل مركبهم على بعد 32 كلم من السواحل التونسية، مشيرًا إلى أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية.// انتهى //03:27ت م0290