عمّان 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأدانت الأردن بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن الشديدة لهذه الجريمة الإرهابية وجميع أشكال العنف والإرهاب وخطاب الكراهية والفكر الظلامي بكل أشكاله مسخاً لا علاقة له بحضارة أو دين، كما أكد تضامن بلاده مع النمسا في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلاد.وأعرب السفير الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى//04:01ت م0294