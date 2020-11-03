فيينا 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واسأدان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارل ميشيل الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط فيينا ووصفه بأنه اعتداء جبان على الحياة والقيم الإنسانية.وأعرب ميشيل في تغريدة عبر تويترعن تعاطفه مع الضحايا والشعب النمساوي "في أعقاب هجوم الليلة المروع"، وقال إن أوروبا تقف مع النمسا.وقال ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على تويتر إن الهجوم كان "عمل جبان من أعمال العنف والكراهية".ووعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالتضامن الأوروبي مع النمسا وكتبت على تويتر "نحن أقوى من الكراهية والإرهاب".// انتهى //05:31ت م0297