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الثلاثاء 1442/3/17 هـ الموافق 2020/11/03 م واس
الرياض 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
- خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الفلبيني في ضحايا الإعصار.
- وزير الخارجية: النظام الإيراني يخالف المعاهدات ويتدخل في شؤون دول المنطقة.
- أمير الرياض: المستقبل للمملكة لم يعد حلما بعيدا أو خيارا صعب التحقيق بل واقع نعيشه.
- أمير عسير يستعرض مشروع طريق «مرحبًا ألف».
- النيابة توجه بالقبض على أشخاص أطلقوا النار في طرقات عامة.
- أمر ملكيّ بترقية 37 قاضيًا بديوان المظالم.
- وزير التعليم يدعو الجامعات إلى التخطيط للمستقبل وفق إستراتيجيات تواكب مستجدات سوق العمل.
- بعد هجوم ڤيينا.. السفارة بالنمسا تناشد السعوديين البقاء في المساكن
- 381 إصابة بكورونا و436 حالة تعاف.
- إستراتيجية مقترحة لأبحاث المياه في المملكة .. تتضمن تأسيس قواعد بيانات وتوطين التقنية.
- وزير الحج: جاهزون لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء المعمورة.
- السعودية تفوز بعضوية «WADA».
-أكثر من 95 مليونا شاركوا في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأميركية.
- وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تمنع وصول فريق الخبراء إلى «صافر».
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