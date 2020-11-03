الرياض 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :- خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الفلبيني في ضحايا الإعصار.- وزير الخارجية: النظام الإيراني يخالف المعاهدات ويتدخل في شؤون دول المنطقة.- أمير الرياض: المستقبل للمملكة لم يعد حلما بعيدا أو خيارا صعب التحقيق بل واقع نعيشه.- أمير عسير يستعرض مشروع ‏طريق «مرحبًا ألف».- النيابة توجه بالقبض على أشخاص أطلقوا النار في طرقات عامة.- أمر ملكيّ بترقية 37 قاضيًا بديوان المظالم.- وزير التعليم يدعو الجامعات إلى التخطيط للمستقبل وفق إستراتيجيات تواكب مستجدات سوق العمل.- بعد هجوم ڤيينا.. السفارة بالنمسا تناشد السعوديين البقاء في المساكن- 381 إصابة بكورونا و436 حالة تعاف.- إستراتيجية مقترحة لأبحاث المياه في المملكة .. تتضمن تأسيس قواعد بيانات وتوطين التقنية.- وزير الحج: جاهزون لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء المعمورة.- السعودية تفوز بعضوية «WADA».-أكثر من 95 مليونا شاركوا في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأميركية.- وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تمنع وصول فريق الخبراء إلى «صافر».// يتبع //06:23ت م0003