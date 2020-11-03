وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوتحت عنوان ( الواقع الجديد ) طالعتنا صحيفة "الرياض" في رأيها الصباحي .. نجحت المملكة - من خلال رئاستها لمجموعة العشرين- في تحقيق أقصى درجات النجاح المأمول، متجاوزة تداعيات جائحة كورونا رغم عنفوانها، وما خلفته من أضرار وتحديات، أرغمت الكثير من الدول والمؤسسات على إجراء تعديلات جذرية في مخططات المستقبل.وعلقت في وقت مبكر من تسلم قيادة مجموعة العشرين، أدركت المملكة مسؤولياتها وواجباتها أمام دول العالم، في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات، وضرورة إنعاش المسار الاقتصادي الدولي، وتضاعفت مسؤوليات المملكة مرات عدة، مع ظهور فيروس كورونا، وحرصت المملكة أن تتعامل مع الواقع الجديد بمبادئ الدول الكبرى، صاحبة القيم والمثل، وأثبتت أن الجائحة لم ولن تكون عائقاً أمام استمرارية أعمال رئاستها لمجموعة العشرين، بل على العكس، عملت على تحفيز الطاقات الدولية، وعززت انصهارها في بوتقة واحدة، تسعى نحو حلول لهذه الأزمة، وشهد العالم كيف تواصلت الاجتماعات وورش العمل لمجموعات التواصل في مجموعة العشرين بإبداع وحلول مبتكرة.وأوضحت أن النجاحات التي حققتها اجتماعات مجموعة التواصل في مجموعة العشرين، لا حدود لها، ليس لسبب سوى أن المملكة استعدت لها جيداً، وأدارتها بحكمة واقتدار، وفق جدول عمل دقيق، يراعي ويحقق كل الطموحات المرجوة، ولعل آخرها اجتماع مجموعة الفكر 20، إذ سخر مناقشاتِه في البحث عن حلول عملية لمختلف تحديات كوكب الأرض، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية الذي أكد في كلمته لمجموعة الفكر 20 أن العالم بات اليوم في حاجةٍ إلى التعاون والعمل معاً، مركزاً على أهمية الابتكار الرقمي، كاشفاً عن تطلعات المملكة بأن تشمل هذه المرحلة الجميع، دون تمييز أو تفرقة، مع ضرورة مواكبة التغير في طبيعة التعليم، والعمل وتأهيل المجتمع لاكتساب مهارات جديدة، تتواءم مع توجهات سوق العمل، وتوفير فرص للشباب والشابات لبناء مستقبل اقتصادي واعد، وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية، بجانب حماية كوكب الأرض، ورفع مستوى التصدي للأزمات وتطوير النظم الصحية العالمية والرقمية.وخلصت تعكس هذه الكلمة حرص المملكة على إيجاد عالم مستقر ومزدهر، تتقلص فيه الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة.// يتبع //06:24ت م0004