وفي موضوع آخر جاءت كلمة صحيفة "اليوم" تحت عنوان (سياسات أردوغان.. ومعاناة الأتراك) .. سياسات الدول الخارجية تنعكس في المحصلة النهائية على شؤونها الداخلية وخاصة فيما يتعلق باقتصاداتها وقدرتها على توفير نمط حياة متزن لمواطنيها يتواكب مع متطلبات المرحلة، ويأتي ما أصاب الليرة التركية من انخفاضات لمستويات غير مسبوقة، بسبب تلك الأدوار العابثة التي تمارسها تركيا في المنطقة عن طريق تدخلها في شؤون الآخرين ودعم الجماعات الإرهابية لخلق مزيد من التوتر والنزاعات التي تؤثر على الأمن الإقليمي ويمتد ضررها للعالم.وبينت الأمر الذي زاد توتر علاقات تركيا مع العديد من الدول ذات التأثير الاقتصادي ونتج عن هذه السياسة التي لا تخدم سوى الأهداف المشبوهة للرئيس التركي أردوغان، بينما يمكن لكل راصد للمشهد الداخلي التركي استدراك حجم المعاناة التي تتسبب فيها هذه الممارسات اللامسؤولة من تدهور في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للمواطن التركي والذي ورغم أنه في بلد يفترض أنه مستقر من حيث مقومات الدخل العام للدولة إلا أنه لم يجد أثرا لذلك، ليس خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها بلاده بسبب جائحة كورونا المستجد فقط، والتي كانت لسياسات أردوغان المتخبطة دور في أن تشتت الموارد التركية في سبيل السياسات اللامسؤولة في المنطقة، بل تستمر معاناة المواطن التركي بسبب هذه السياسات من الرئاسة التركية التي لا تفتأ عن المضي قدما في سلوكيات تثبت أن الرئيس الحالي وفي ظل هذه التداعيات الخطيرة التي يمر بها اقتصاد تركيا، قد وضع بتصرفاته اقتصاد بلاده في موقف خطر وعرضه لهزة غير مسبوقة في العهد القريب، ناهيك عن كون الوقت الراهن والظرف الاستثنائي الذي يعيشه اقتصاد العالم بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، كان يستدعي أن تكون التضحيات في سبيل أن يجتاز المواطن التركي هذه الأزمة بأقل الخسائر.وختمت: ولكن أردوغان الذي آثر أن يجعل شعب تركيا يعاني شح الموارد والإمكانات الصحية والغذائية، وهو الأمر الذي انعكس على قدرته في مجابهة جائحة كورونا وفاقمت أعداد الإصابات وأربكت دورة الحياة الطبيعية، واليوم تأتي أزمة انهيار الليرة التركية لتكون فصلا جديدا في معاناة الشعب التركي من سياسات أردوغان.// يتبع //06:25ت م0005