طرابلس 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، تصريحات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ، وتأكيده أنه مازال مؤمنا بأن الانتخاباتهي أقصر الحلول لإنهاء الأزمة في ليبيا.وأشارت إلى إعلان بعثة الأمم المتحدة ،عن انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، في مدينة غدامس بحضور رئيسة البعثة بالإنابة، ستيفاني وليامز، وهو الاجتماع المباشر الأول للجنة داخل ليبيا بعد توقيع وقف إطلاق النار الدائم، وسيناقشون خلال ثلاثة أيام آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية.وتطرقت إلى إعلان وزارة الداخلية ، اتفاق اللجنة الليبية - الإيطالية المكلفة بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن الهجرة على تشكيل لجنة مصغرة من الجانبين للخروج بمشروع يلبي مطالب الطرفين.وبينت تأكيد نائب وزير الخارجية والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف‘ عقب لقاء مع السفير الأمريكي بليبيا ريتشارد نورلاند، أهمية ضمان الطابع الشامل للحوار المشترك من أجل ضمان وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها.وعرجت على إعلان المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، عقب اجتماعات اليوم الأول بغدامس للجنة العسكرية المشتركة تغيير اسم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة من 5 + 5 إلى 10 + 10 بعد زيادة عدد الممثلين العسكريين من كلا الطرفين.// انتهى //07:35ت م0009