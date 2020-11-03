إسلام آباد 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم مخاوف سلطات الصحة من تفاقم خطر الموجة الثانية لوباء كورونا في باكستان بشكل حاد خلال الأيام القادمة.وسلطت الضوء على الانتخابات الرئاسية الأمريكية والإقبال التاريخي للأمريكيين على الاقتراع لانتخاب رئيسهم الجديد.واهتمت برفض باكستان موقف الهند من إجراءات تحديث وضع مقاطعة جيلجت بلتستان، مؤكدة أنه لا علاقة للهند بهذه المنطقة التابعة لسيادتها.وأشارت إلى نقل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي قلق بلاده إلى نظيره الألماني هيكو ماس إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا والعنصرية وخطاب الكراهية ضد الإسلام في أوروبا.وتناقلت إدانة باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس جامعة كابول في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وأخبرت عن عزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على اتخاذ إجراءات صارمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.واهتمت كذلك بلقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه بالمبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد لبحث الوضع الأمني في المنطقة.ونشرت ضمن أخبار الوضع الإقليمي إعلان الصين معارضتها ورفضها الشديدين لاتهامات أمريكية بعدم احترام أوضاع حقوق الإنسان في مناطق شينجيانغ والتبت وهونج كونج.// انتهى //07:37ت م0010