نجران 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسنفذت جمعية الأمير مشعل بن عبدالله بنجران "شمعة أمل"، بالتعاون مع جامعة نجران، أمس محاضرة توعوية بعنوان '' تطبيقات تقنية الليزر وخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" وذلك عبر برنامج الاتصال المرئي.وتناولت المحاضرة التي استهدفت مستفيدات الجمعية، التعريف بالطيف الكهرومغناطيسي والليزر وأنواعه وكيفية إنتاجه وعرض أهم تقنياته المستخدمة مثل جراحة العين والاتصالات والألياف البصرية وتطبيقات الليزر التي تخدم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في علاج الصرع وشرح تقنية عصا الليزر وخدمة المكفوفين.// انتهى //08:30ت م0011