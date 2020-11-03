نجران 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة التدريب التربوي والإبتعاث، أمس برنامج "ممارس القيادة المدرسية " في مرحلته الرابعة، الذي ينُفذ عن بُعد مستهدفاً قادة ووكلاء المدارس بتعليم المنطقة.ويهدف البرنامج إلى صناعة القادة التربويين والتربويات، وتمكينهم من رسم الخطط والأهداف الاستراتيجية لمدارسهم وفق الخطط التربوية الحديثة، التي تواكب تطورات أساليب الإدارة الحديثة، ما يسهم في تجويد المخرجات التربوية لهذه المدارس.كما يتضمن البرنامج الذي يستمر إلى آخر الشهر الحالي، العديد من ورش العمل والدورات التدريبية، واللقاءات التربوية التي تتضمن التعريف بقيادة عمليات التغيير في المدارس ضمن البيئة المجتمعية، ومفهوم قيادة عمليات التخطيط والإجراءات في المدرسة، وأسس قيادة المدرسة.// انتهى //09:51ت م0015