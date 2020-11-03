القاهرة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهاتفية أمس مع كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتناولها سُبل مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، في ظل أحداث التوتر الأخيرة التي شهدتها عدد من الدول الأوروبية.وسلطت الضوء على تأكيد الرئيس المصري أن القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب، ومطالبته بصياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف بمشاركة المؤسسات الدينية المختلفة بهدف إحلال لغة الحوار المشترك والاحترام المتبادل محل التعصب والخلاف.وتحدثت عن تحذير رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، من أن الحكومة ستضطر في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية لاتخاذ بعض القرارات الصعبة، التي قد تضر اقتصاديا بعض الفئات بالمجتمع.وأشارت إلى تأكيد مصر خلال اجتماع وزراء الري بمصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.واهتمت الصحف بمتابعة تطورات الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل ساعات من فتح باب التصويت، وتحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إمكانية طعنه في النتيجة إذا تم تأخير إعلان اسم الفائز بالرئاسة جراء التصويت المتزايد وغير المسبوق عبر البريد.ونوهت إلى أن العديد من الدول الأوروبية فرضت سلسلة من الإجراءات الصارمة لاحتواء وباء فيروس كورونا ووصل الأمر ببعضها إلى الإغلاق الوطني تحسبا لسقوط المزيد من الضحايا في ظل تضاعف أعداد المصابين خلال الأيام الماضية.وتطرقت صحف القاهرة إلى مشاركة وفد الجيش الوطني الليبي أمس في اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) التي عقدت بمدينة غدامس الليبية لمناقشة عدة محاور أبرزها خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا .// انتهى //09:53ت م0016