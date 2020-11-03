تونس 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واستناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تشديد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أن يكون الحوار الليبي الذي ستحتضنه تونس الأسبوع المقبل "فرصة حقيقية للإخوة الليبيين للاتفاق على تسوية سياسية"، وتأكيده خلال استقباله وزير خارجيته عثمان الجرندي، سعي تونس الدؤوب إلى المساهمة في الدفع نحو حل الإشكاليات والأزمات بالحوار، ودعوته المجموعة الدولية إلى مساندة هذا المسار.وتطرقت في الشأن المغاربي إلى الإعلان في الجزائر عن تأييد ثلثي الناخبين التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي نظمته الجزائر أول أمس.وأوردت في شأن آخر تنبيه وزارة الصحة الجزائرية أمس إلى أن وضع وباء كوفيد ـ 19 في البلاد بات مخيفا ومقلقا جدا، فيما أصبحت المستشفيات ممتلئة عن آخرها بالمصابين بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.وكتبت في الشأن الدولي عن الهجوم الإرهابي الذي شهدته النمسا والذي أودى بحياة سبعة مدنيين على الأقل ومهاجم بالإضافة إلى إصابة 15 شخصا، مشيرة إلى إعلان مستشار النمسا سيباستيان كورتز، أن منفذي هجوم فيينا الإرهابي مجهزون جيدا بالأسلحة وتلقوا تدريبات على مستوى عال، وأن عددا من المهاجمين لا يزالون طلقاء.// انتهى //11:55ت م0040