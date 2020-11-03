عام / جامعة نجران ترتبط بالشبكة السعودية للبحث والابتكار "معين"

الثلاثاء 1442/3/17 هـ الموافق 2020/11/03 م واس
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نجران 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس
أتمت عمادة تقنية المعلومات والاتصالات بجامعة نجران الربط بالشبكة السعودية للبحث والابتكار "معين" المقدمة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
‎ويأتي ذلك حرصاً من الجامعة على توفير الخدمات اللازمة لدعم الباحثين من منسوبيها وتسهيل وصولهم إلى المكتبات الرقمية والمنصات البحثية والأكاديمية العالمية.
‎يذكر أن شبكة "معين" تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لخدمة التعليم والبحث والابتكار وعمليات التطوير والصناعة، وتستهدف الجامعات ومراكز الأبحاث والمكتبات الرقمية والمدارس والمتاحف والمستشفيات والمنشآت الصناعية. ‏
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12:00ت م
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