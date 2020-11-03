عام / جامعة نجران ترتبط بالشبكة السعودية للبحث والابتكار "معين"
الثلاثاء 1442/3/17 هـ الموافق 2020/11/03 م واس
نجران 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس
أتمت عمادة تقنية المعلومات والاتصالات بجامعة نجران الربط بالشبكة السعودية للبحث والابتكار "معين" المقدمة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ويأتي ذلك حرصاً من الجامعة على توفير الخدمات اللازمة لدعم الباحثين من منسوبيها وتسهيل وصولهم إلى المكتبات الرقمية والمنصات البحثية والأكاديمية العالمية.
يذكر أن شبكة "معين" تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لخدمة التعليم والبحث والابتكار وعمليات التطوير والصناعة، وتستهدف الجامعات ومراكز الأبحاث والمكتبات الرقمية والمدارس والمتاحف والمستشفيات والمنشآت الصناعية.
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