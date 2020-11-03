نجران 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأتمت عمادة تقنية المعلومات والاتصالات بجامعة نجران الربط بالشبكة السعودية للبحث والابتكار "معين" المقدمة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.‎ويأتي ذلك حرصاً من الجامعة على توفير الخدمات اللازمة لدعم الباحثين من منسوبيها وتسهيل وصولهم إلى المكتبات الرقمية والمنصات البحثية والأكاديمية العالمية.‎يذكر أن شبكة "معين" تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لخدمة التعليم والبحث والابتكار وعمليات التطوير والصناعة، وتستهدف الجامعات ومراكز الأبحاث والمكتبات الرقمية والمدارس والمتاحف والمستشفيات والمنشآت الصناعية. ‏// انتهى //12:00ت م0042