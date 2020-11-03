إسلام آباد 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأدان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط العاصمة النمساوية فيينا وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.وأعرب في بيان اليوم عن تضامنه مع النمسا حكومة وشعبا، موضحاً أن باكستان تدين الإرهاب.من جهته أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ في بيان عن تعازي باكستان ومواساتها لأسر الضحايا الأبرياء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.وقال إن باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.// انتهى //12:23ت م0044