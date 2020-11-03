جيزان 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، على محافظات أحد المسارحة، والحرث ، والداير بني مالك، و الريث ، و العارضة ، و فيفا، وهروب .وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٩ مساءً.// انتهى //12:55ت م0052