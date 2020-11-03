عام / "الأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان
الثلاثاء 1442/3/17 هـ الموافق 2020/11/03 م واس
جيزان 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، على محافظات أحد المسارحة، والحرث ، والداير بني مالك، و الريث ، و العارضة ، و فيفا، وهروب .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٩ مساءً.
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12:55ت م
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