جدة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسوقّعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة أمس، مع جامعة الملك عبدالعزيز اتفاقيتي تعاون مشترك، تحت رعاية وحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وعدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين ، بهدف توفير مقاعد دراسية لأبناء الشهداء والمتوفين من منسوبي التعليم، وكذلك تقديم باقة برامجية وتدريبية لمنسوبي التعليم في المجالات المجتمعية وتعزيز الصحة المدرسية.ومثّل الاتفاقية من جانب الجامعة معالي رئيسها الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، فيما مثّل جانب تعليم جدة المدير العام الدكتور سعد بن بركي المسعودي.وتتضمن الاتفاقية الأولى مواصلة الدعم والرعاية لأبناء وبنات منسوبي التعليم المتوفين بتوفير مقاعد دراسية للقبول في برامج الجامعة التعليمية ، لتحقيق الإسهام في تنمية أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين، وتمكينهم من مواصلة رحلة التعليم والبناء العلمي المعرفي، والعمل على إعداد وتنمية القائمين على رعايتهم ليكونوا على مستوى عالٍ من المهارات والمعرفة.فيما تنص الاتفاقية الأخرى التي وقعتها الإدارة العامة للتعليم بجدة مع الجامعة على تقديم دورات ودبلومات وبرامج تدريبية في مجال الخدمات الاجتماعية وتعزيز الصحة المدرسية لمنسوبي التعليم، وصولاً لهدف تعزيز صحة المجتمع لاسيما شريحة طلاب وطالبات المدارس في المحافظة، بتوفير الخدمات والمعارف التي تسهم في مراقبة البيئة الصحية المدرسية، ونشر التوعية الصحية .// انتهى //12:59ت م0053