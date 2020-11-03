لندن 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واستناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الوظائف في مقاطعة أسكتلندا مع تزايد المخاوف من أن تؤدي حالة الإغلاق التام إلى مزيدا من الخسائر في قطاع الأعمال.ونقلت تقارير متنوعة عن انطلاق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، مبرزة مطالبة الرئيس دونالد ترامب بعدم تأخير فرز الأصوات لتجنب الفوضى وقطع الطريق أمام الشائعات.ونشرت صحف الثلاثاء إدانات دولية للهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس في مدينة فيينا بعد أن أطلق مسلحون النار على ستة مواقع داخل المدينة، مما أدى إلى سقوط أربعة قتلى على الأقل وإصابة عدد من المواطنين.وعرجت على إعلان السلطات الأفغانية حالة حداد اليوم على ضحايا هجوم جامعة كابول الإرهابي أمس والذي تبناه تنظيم داعش وأدى بحياة 22 شخصا على الأقل.// انتهى //13:33ت م0061