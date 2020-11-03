اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام
الثلاثاء 1442/3/17 هـ الموافق 2020/11/03 م واس
الكويت 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر104 نقطة ليبلغ مستوى 59ر5468 نقطة بنسبة صعود بلغت 95ر1 %.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر250 مليون سهم تمت عبر 11524 صفقة نقدية بقيمة 16ر64 مليون دينار كويتي .
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 3ر33 نقطة ليبلغ مستوى 34ر4331 نقطة بنسبة صعود بلغت 78ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر177 مليون سهم تمت عبر 4203 صفقات نقدية بقيمة 9ر6 مليون دينار .
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 13ر139 نقطة ليبلغ مستوى 26ر6042 نقطة بنسبة صعود بلغت 36ر2 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر133 مليون سهم تمت عبر 7321 صفقة بقيمة 2ر57 مليون دينار .
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