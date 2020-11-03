الكويت 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر104 نقطة ليبلغ مستوى 59ر5468 نقطة بنسبة صعود بلغت 95ر1 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر250 مليون سهم تمت عبر 11524 صفقة نقدية بقيمة 16ر64 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيس 3ر33 نقطة ليبلغ مستوى 34ر4331 نقطة بنسبة صعود بلغت 78ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر177 مليون سهم تمت عبر 4203 صفقات نقدية بقيمة 9ر6 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 13ر139 نقطة ليبلغ مستوى 26ر6042 نقطة بنسبة صعود بلغت 36ر2 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر133 مليون سهم تمت عبر 7321 صفقة بقيمة 2ر57 مليون دينار .// انتهى //13:34ت م0062