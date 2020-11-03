عام / سمو أمير الجوف يطلع على الخطط التوسعية لخدمات الكهرباء في المنطقة
الثلاثاء 1442/3/17 هـ الموافق 2020/11/03 م واس
سكاكا 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على خطط الشركة السعودية للكهرباء لإيصال خدماتها للقرى والهجر بالمنطقة .
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس القطاع الشرقي في الشركة السعودية للكهرباء المهندس فؤاد بن محمد العبدالقادر الذي اطلع سموه على إيجاز عن جهود القطاع في المنطقة ، خاصة خلال فترة جائحة كورونا المستجد ، ونسب الثبات في تقديم الخدمة، ومعالجة البلاغات الطارئة، ومشروعات تعزيز الخدمة .
وبين المهندس العبدالقادر أن الشركة بما تملكه من كوادر وطنية مؤهلة تعمل على استقرار الخدمات الكهربائية وبموثوقية عالية.
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