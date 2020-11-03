سكاكا 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على خطط الشركة السعودية للكهرباء لإيصال خدماتها للقرى والهجر بالمنطقة .جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس القطاع الشرقي في الشركة السعودية للكهرباء المهندس فؤاد بن محمد العبدالقادر الذي اطلع سموه على إيجاز عن جهود القطاع في المنطقة ، خاصة خلال فترة جائحة كورونا المستجد ، ونسب الثبات في تقديم الخدمة، ومعالجة البلاغات الطارئة، ومشروعات تعزيز الخدمة .وبين المهندس العبدالقادر أن الشركة بما تملكه من كوادر وطنية مؤهلة تعمل على استقرار الخدمات الكهربائية وبموثوقية عالية.// انتهى //13:43ت م0065