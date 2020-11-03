عام / مفتي مصر يُدين الهجمات الإرهابية بالعاصمة النمساوية فيينا
الثلاثاء 1442/3/17 هـ الموافق 2020/11/03 م واس
القاهرة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس
أدان مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة النمساوية "فيينا" واستهدفت عدة أماكن مختلفة في وسط المدينة، وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص .
وأكد في بيان له اليوم أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الوقائع والأحداث التي عززت من تصاعد حدة العنف والكراهية ، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة من الجميع ، وتعاونًا من أجل تعزيز السلم المجتمعي والعيش المشترك، وتنحية خطابات الكراهية التي تؤدي إلى العنف والإرهاب.
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