القاهرة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأدان مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة النمساوية "فيينا" واستهدفت عدة أماكن مختلفة في وسط المدينة، وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص .وأكد في بيان له اليوم أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الوقائع والأحداث التي عززت من تصاعد حدة العنف والكراهية ، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة من الجميع ، وتعاونًا من أجل تعزيز السلم المجتمعي والعيش المشترك، وتنحية خطابات الكراهية التي تؤدي إلى العنف والإرهاب.// انتهى //13:46ت م0066