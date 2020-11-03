إسلام آباد 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 1167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 336260 حالة، منها 13965 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 430 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 315446 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6849 حالة وفاة.// انتهى //13:56ت م0068