عام / الإمارات تسجل 1008 إصابات جديدة بكورونا
الثلاثاء 1442/3/17 هـ الموافق 2020/11/03 م واس
أبوظبي 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1008 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و6 حالات وفاة .
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 136,149 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 503 حالات وفاة ، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 133,490 حالة بعد تسجيل 1,466 حالة شفاء جديدة .
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