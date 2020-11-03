أبوظبي 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1008 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و6 حالات وفاة .وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 136,149 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 503 حالات وفاة ، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 133,490 حالة بعد تسجيل 1,466 حالة شفاء جديدة .// انتهى //13:58ت م0069