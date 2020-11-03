جدة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واستنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 19 - 21 من شهر ربيع الأول الجاري الجاري ، فعاليات المعسكر الكشفي الرقمي لجوالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة ، أن هذا المعسكر يأتي ضمن خطط المؤسسة ممثلة بالإدارة العامة للأنشطة وبما ينعكس بشكل إيجابي على المتدربين والمتدربات لتنمية جوانب الولاء والإنتماء ودعمهم بالممارسات والخبرات العملية وتنمية قدراتهم الشخصية ، والتطوير الذاتي من خلال برامج إثرائية رقمية تنفذ عن بعد وتتسم بالتنوع والشمول والقيم السامية التي يتصف بها المجتمع السعودي .فيما أكد قائد المعسكر المهندس وليد فلمبان ، أن المعسكر يستقطب عن بعد المشاركين والمشاركات من أبناء وبنات التدريب التقني ، سعياً لتطوير خبراتهم من خلال العديد من البرامج التي تستهدف الفنون والمهارات والهوايات الكشفية ، وإيجاد الحلول الذكية لتطوير انشطة وبرامج المراحل عبر التطبيقات الالكترونية .// انتهى //14:17ت م0071