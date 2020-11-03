جدة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مكتبه بجدة، اجتماع مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" .واستهل سموه الاجتماع قائلاً :" إلى الإنسانِ السعودي .. دعوتُك للقدوة وأنت ذاك .. وطلبتُك البدء .. فكُنت هناك .. لله درُّك من سعودي .. ترفعُ رأس من دَعاك .. فشكرًا " .وخلال الاجتماع وافق سموه ، على عقد حلقة نقاش يشارك فيها مسؤولو تقنية المعلومات في الجهات الحكومية والمختصين من الشركاء والذين يمثلون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" ، وشركة عِلم، لمناقشة خطوات التحوّل وآليات العمل ودراسة الإمكانات المتوفرة والتحديات ووضع حلول مُبكّرة لها.وبحسب العرض، فإن مشروع الربط الإلكتروني الذي تشرف عليه جامعة جدة تحت مظلة الإمارة يتستفيد منه أكثر من 100 جهة حكومية في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى تحقيق تطلعات القيادة وأهداف رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع رقمي، وتقديم خدمات نوعية للمواطن والمقيم والزائر، وتحويل منطقة مكة المكرمة إلى ذكية، كما يهدف المشروع إلى تجويد العمل واختصار الوقت وتوفير الجهد بما يُسهّل على المراجعين، وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً، وأيضاً سرعة إنجاز المعاملات، ورصد وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار من خلال سهولة تبادل المعلومات بين الجهات.ويُسهم الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في منطقة مكة المكرمة، إلى الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك الرقمي بين الجهات الحكومية والخاصة لتصبح جميع التعاملات ذكية بما يُحدث تحولاً جذرياً في طريقة العمل، بهدف تسهيل خدمات المواطنين والمقيمين من خلال وضع أفضل الممارسات للربط الرقمي الإلكتروني بينها ولضمان استدامة الخدمات المقدمة.وأوضح العرض أنه سيتم تنفيذ مشروع الربط من خلال تطوير منصة إلكترونية للربط بين الجهات الحكومية بالمنطقة ، وبناء شاشات تحكم ذكية للربط بين الجهات تُسهم في دعم اتخاذ القرار، كذلك بناء منصة الاستعلام الموحد والتي تُمكّن من الاستعلام عن جميع المعاملات الواردة من وإلى القطاعات .وفي شأن متصل ، شهد أمير منطقة مكة المكرمة توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الحج والعمرة وأمانة العاصمة المقدسة ، وتعد الاتفاقية أولى مخرجات مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات وتهدف الاتفاقية التي وقعها من الجانبين معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ، ومعالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص ، إلى التكامل والتحول الرقمي بين الطرفين في أعمال الحج والعمرة .// انتهى //14:20ت م0072