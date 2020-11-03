الرياض 17 ربيع الأول 1442 الموافق 3 نوفمبر 2020 واسشاركت عمادة شؤون الطالبات بالتعاون مع كلية العلوم ووكالة الجامعة للمنشآت والتشغيل اليوم في الحملة الوطنية للتشجير، التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تحت شعار "لنجعلها خضراء"، حيث شهدت الحملة مشاركة منسوبي ومنسوبات جامعة الأميرة نورة، وبحضور من منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومشاركة من طالبات كلية العلوم.وهدفت الحملة للمساهمة في تحقيق الحفاظ على البيئة، ومكافحة التصحر، والمساهمة في زيادة الغطاء النباتي، من خلال تشجير 45 موقعاً داخل الحرم الجامعي، غرست فيها حوالي 750 شتلة من أشجار الغاف الخليجي والطلح.وأوضحت منسقة الحملة الدكتورة نجلاء الشايع أن مشاركة الجامعة تعزز السلوكيات الإيجابية للمحافظة على سلامة البيئة الجامعية التي تنعكس إيجابيًا على البيئة الوطنية ونمائها، إضافة إلى تحسين جودة الحياة من خلال حث الطالبات ومنسوبي الجامعة على التشجير، والمساهمة بتفعيل أنشطة الطالبات في تصميم الرسائل التوعوية للمجتمع، والتوعية بضرر الممارسات السلبية تجاه الغطاء النباتي.يشار إلى أن أهمية هذه المشاركة تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتفعيل مذكرة التفاهم بين جامعة الأميرة نورة ووزارة البيئة والمياه من خلال زراعة الأشجار المحلية قليلة الاستهلاك المائي، والمتأقلمة مع ظروف الجفاف ودرجة الحرارة المرتفعة داخل الجامعة والتي سوف توفرها الوزارة، ومن ثم الاهتمام والرعاية من قبل الجامعة لضمان استدامتها.//انتهى//14:22ت م0073