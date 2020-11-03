مكة المكرمة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسافتتح رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب بمكتبه مسابقة: "مضمار البحث الشبابي في التاريخ المكيِّ" التي ينظمها كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة، بهدف نشر المعارف التاريخية عن مكة وآثارها الحضارية، ودعم البحوث والدراسات المهتمة بتراث أم القرى.وثمَّنَ رئيس الجامعة دور الكرسي وجهوده في الاهتمام بالتاريخ المكيِّ، وإثراء المجالات التراثية والبحثية، ودراساته القيمة وخدماته الجليلة لتاريخ أم القرى وتراثها الحضاري، منوها بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - المتواصل لتوثيق الدراسات التاريخية والبحثية المختصة بمكة المكرمة، وتطوير الأماكن التراثية والوطنية، وترسيخ آثار المملكة.وأوضح أستاذ الكرسي الدكتور عبدالله الشريف أن المسابقة تستهدف جميع طلاب جامعة أم القرى وطالباتها، بمختلف مراحل دراساتهم الجامعية وتخصصاتهم العلمية، من خلال تنوع المحاور التي تتيح للجميع إثراء المسابقة بإبداعاتهم وابتكاراتهم، والتي بدورها تسهم في تحقيق رؤية الجامعة ودورها في خدمة المجتمع والبحث العلمي.وللتسجيل في المسابقة والاطلاع على الشروط من خلال الرابط: ‏https://uqu.edu.sa/pschms/93192.// انتهى //14:24ت م0074