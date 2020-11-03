الرياض 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسكرم مدير التعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ، عددا من المبدعات في مجالات التميز، بمناسبة تحقيقهن مراكز متقدمة على مستوى المملكة وترشحهن للمشاركة في تحدي القراءة العربي وجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز "فئة المدرسة المتميزة" و"فئة الطالب المتميز"، وتمثيلهن وزارة التعليم فيها.ونوه الوهيبي بما توليه حكومة المملكة من رعاية ودعم واهتمام للتعليم والمتعلمين، ومتابعة من وزير التعليم، مؤكدا دور الأسرة الكبير في تحفيز أبنائهم وتوفير بيئة محفزة للإبداع, كذلك دور المدارس في تنمية مهارات الطالبات وتحفيزهن للوصول لمثل هذه المرحلة.// انتهى //15:34ت م0095