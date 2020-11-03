السيح 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسافتتح محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم ، مركز وقت الحركة للعلاج الطبيعي والتأهيل بمدينة السيح ، الذي يعد أحد مشاريع ريادة الأعمال الوطنية.وتجول الماضي في مرافق المركز الذي يضم 7 عيادات علاجية وعيادة متخصصة للأطفال ، وصالة للإعداد البدني وتأهيل المصابين مجهزة بأفضل الإمكانيات والخدمات العلاجية يشرف عليها طاقم من الكوادر الوطنية.وعبر مدير المركز علي البياهي عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج على اهتمامه وزيارته للمركز وافتتاحه رسمياً ، مؤكداً حرص إدارة المركز على توفير خدمات علاجية متطورة ، ووجود مجموعة من الأطباء المتخصصين في الإصابات الرياضية على مستوى المملكة.// انتهى //15:35ت م0096