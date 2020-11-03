الرياض 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واساستقبل الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان بمقر المركز اليوم، وفدًا من هيئة تطوير بوابة الدرعية تتقدمهم سمو الأميرة سارة بنت فهد مستشار الرئيس التنفيذي، ورئيس الإدارة الإستراتيجية طلال كنسارة، وكارين إكسل، بحضور عدد من قيادات المركز.وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين المركز والهيئة في مجال تعزيز ونشر قيم التعايش والتسامح والحوار الحضاري والثقافي.كما اطلع الوفد على أبرز البرامج والأعمال التي نفذها المركز، واستمع لعرضٍ موجز حول مسيرة المركز وأبرز أنشطته وبرامجه، ومنها المؤشرات الاجتماعية، وبرامج أكاديمية الحوار للتدريب، والمركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي"، إضافة إلى البرامج واللقاءات الموجهة للشباب، فضلا عن المشاريع التي استحدثها المركز لتتواكب مع المرحلة الحالية.بعد ذلك زار الوفد المعرض التفاعلي للحوار في المركز، وأشاد بالدور الذي يقوم به المركز في نشر ثقافة الحوار، مما يؤكد الاهتمام ببرامج الحوار واستثمار الأفكار الإيجابية في البناء والتحديث.// انتهى //15:44ت م0101