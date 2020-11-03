الدمام 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأنهت امانة المنطقة الشرقية استعداداتها لموسم الأمطـار 1442هـ في محافظة بقيق، وتجهيز غرفة الطوارئ والبلاغات وفرق ميدانية مكونة من 45 فرداً وعدد 7 صهاريج مياه شفط بحمولة 3000 جالون وعدد 2 شيول حجم كبير و4 شاحنات قلاب.وأكدت الأمانة حرصها على تنفيذ برامج الصيانة الدورية وتنظيف المناهيل والمصائد والتأكد من خلوها من العوالق والشوائب وتحديد المناطق الحرجة والعمل على وضع الحلول اللازمة لها وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى //15:44ت م0102