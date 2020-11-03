الرياض 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسدشن رئيس جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف" سعود الراجحي أمس , الحملة الطبية للمكفوفين تحت شعار "الوقاية خير من العلاج"، التي تقيمها الجمعية بالتعاون مع الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا".وأوضح الراجحي أن الحملة تهدف إلى إنشاء برنامج الخدمة الصحية في الجمعية، حيث تسعى إلى عقد شراكات مع مزودي الخدمة مثل المستوصفات والمختبرات ومراكز العلاج الطبيعي، والجمعيات المتخصصة في الخدمات الطبية لتحقيق الفائدة لمنسوبيها.وأضاف أن الحملة شملت إجراء تحاليل طبية مجانية لمستفيدي الجمعية، وتقديم استشارات طبية، وعلاج طبيعي، وتوعية صحية عامة، مشيداً بالجهود والتسهيلات التي حرصت على تقديمها القطاعات الصحية المشاركة في سبيل خدمة ذوي الإعاقة البصرية.ثم عرض فيلم تعريفي عن الجمعية، تناول أعمالها وإنجازاتها خلال شهر أكتوبر 2020.بعدها تم توقيع اتفاقيات بين جمعية "كفيف" وجمعية "حياتنا" والجهات الصحية المشاركة.// انتهى //15:46ت م0104