أبها 17 ربيع الأول1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسوقعت جامعة الملك خالد والغرفة التجارية الصناعية بأبها ،اليوم، اتفاقيتي تعاون في مجال التدريب إضافة إلى إنشاء حاضنة ومسرعة أعمال.وأشار عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور عمر بن علوان عقيل إلى أن المحور الرئيس لهذه الاتفاقية , رفع جودة تأهيل العنصر البشري وبناء شراكة حقيقية تخدم الأغراض التي يسعى كل قطاع لتحقيقها من خلال التكامل في الرؤى والأدوار، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيتم من خلاله تقديم حقائب وخطط تدريبية متنوعة لخدمة شباب وفتيات منطقة عسير بما يتناسب مع احتياجاتهم.فيما أوضح مدير مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال بالجامعة الدكتور محمد المغربي، أن الهدف الرئيس من اتفاقية الحاضنة , تحويل الأفكار والابتكارات إلى مشروعات اقتصادية وتقنية منتجة، من خلال تنفيذ عدد من الخدمات والمبادرات الموجهة لرواد ورائدات الأعمال وطلاب وطالبات الجامعة والتعليم العام لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال لديهم .// انتهى //15:56ت م0105