عام / سمو أمير منطقة الباحة يكرم مواطنين نجحا في إنقاذ أربعة آخرين من الغرق
الثلاثاء 1442/3/17 هـ الموافق 2020/11/03 م واس
الباحة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بالإمارة اليوم ، المواطنين عبدالله وهاني أبناء ناصر الغامدي ، اللذين نجحا في إنقاذ أربعة مواطنين تعرضوا للغرق بوادي تربة .
وقدّم سموه شكره لهما نظير عملهما البطولي مؤكداً أن هذا العمل المشرف غير مستغرب على الشباب السعودي .
من جهتهما عبر الشقيقان عبدالله وهاني عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على هذا التكريم.
حضر التكريم وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد السياري ووالد المواطنين .
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16:02ت م
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