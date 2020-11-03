الباحة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بالإمارة اليوم ، المواطنين عبدالله وهاني أبناء ناصر الغامدي ، اللذين نجحا في إنقاذ أربعة مواطنين تعرضوا للغرق بوادي تربة .وقدّم سموه شكره لهما نظير عملهما البطولي مؤكداً أن هذا العمل المشرف غير مستغرب على الشباب السعودي .من جهتهما عبر الشقيقان عبدالله وهاني عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على هذا التكريم.حضر التكريم وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد السياري ووالد المواطنين .// انتهى //16:02ت م0108