تبوك 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بتأمين عدد من الأجهزة اللوحية على نفقته الخاصة للطلاب والطالبات الذين يواصلون تعلمهم خارج منصة مدرستي بالمنطقة في جميع مراحل التعليم العام، لاستخدامها في عملية التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي.وجاء التوجيه بعد اطلاع سموه على تقرير إحصائي أعدته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عن أعداد طلاب وطالبات المنطقة ممن يستخدمون الأجهزة التقنية المتاحة، وكذلك ممن يستخدمون المنصات الفضائية الأخرى والبدائل التي وفرتها وزارة التعليم ضمن الخطط الشمولية للوزارة، لتمكين جميع الطلاب والطالبات في مناطق ومحافظات ومراكز المملكة لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد.وثمن مدير التعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري, لسمو أمير منطقة تبوك هذه المبادرة، التي تأتي امتدادًا لدعمه المستمر للعمل التعليمي بالمنطقة.// انتهى //16:02ت م0109