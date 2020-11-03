نجران17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسناقش المجلس المحلي بمحافظة حبونا، ما تقدمه بلدية المحافظة مع الجهات المعنية لمتابعة سكن العمالة في مواجهة جائحة كورونا، ومتابعة تطبيق الاجراءات والاحترازات الصحية والوقائية.كما نُوقش خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة محافظ حبونا رئيس المجلس عبدالله بن زامان ما يتعلق بطلب ازدواج طريق حبونا المنتشر وما تم بخصوص طريق كتنة، إضافة إلى الجولات الرقابية في الأسواق والخدمات المقدمة.// انتهى //16:42ت م0124