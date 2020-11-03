الرياض 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسوقعت جمعية "كيان" للأيتام أمس , اتفاقية شراكة مع جمعية "نجاح الأسرة"، تهدف إلى تقديم خدمات تنموية أسرية لمستفيديها، وإطلاعهم على حقوقهم القانونية وغيرها.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية، والتكامل فيما بينهما من أجل استقرار الأسرة، والدفع قدماً بالعمل الإنساني والاجتماعي، وفتح آفاق أرحب لخدمتهم.وأوضحت رئيسة جمعية "نجاح الأسرة" سمها الغامدي أن الجمعية تسعى إلى عقد شراكات استراتيجية ونوعية تسهم في تعزيز دورها التنموي وتقديم أفضل الخدمات لمستفيدي الجمعية من الجنسين.// انتهى//16:42ت م0125