نجران 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأقامت فروسية نجران أمس، سباقها الأول للموسم الحالي 1442هـ ، بدعم من نادي سباقات الخيل ، وذلك على ميدان الفروسية بنجران.وتكون السباق من أربعة أشواط، كان الشوط الأول مفتوح الدرجات لمواليد الإنتاج 2018 مسافة 1200 متر، وحصل على المركز الأول الجواد (لعيون فارس) للمالك مبارك حسين آل زعمان، فيما خُصص الشوط الثاني للأفراس المبتدئة إنتاج مسافة 1400متر، وحصل على المركز الأول الفرس (مضطلعة) للمالك مبارك حسين آل زعمان، والشوط الثالث مفتوح الدرجات مواليد 2017 مسافة 1400 متر، وحلّ أولاً الجواد (البزدوي) للمالك صالح عبيان آل منصور.فيما خصص الشوط الرابع (الكأس) لجياد الإنتاج عمر 4 سنوات مفتوح الدرجات مسافة 1400متر، وحقق المركز الأول الجواد (هجليل) للمالك عبدالله حفول آل سعد.// انتهى //16:57ت م0126