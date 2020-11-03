رياضي / ميدان فروسية حائل يقيم غداً حفل سباقه الثالث
الثلاثاء 1442/3/17 هـ الموافق 2020/11/03 م واس
حائل 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس
يُقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه الثالث لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ.
وأوضح مدير الميدان بندر التبيناوي أن السباق يتكون من 4 أشواط على مسافة 2000 متر وخُصص الشوط الأول للدرجة لم تربح والشوط الثاني للخيل مفتوح أفراس فيما خصص الشوط الثالث من الدرجة الأولى للثالثة والشوط الرابع الأساسي " الكأس" للخيل مفتوح الدرجات.
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17:09ت م
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