حائل 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسيُقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه الثالث لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ.وأوضح مدير الميدان بندر التبيناوي أن السباق يتكون من 4 أشواط على مسافة 2000 متر وخُصص الشوط الأول للدرجة لم تربح والشوط الثاني للخيل مفتوح أفراس فيما خصص الشوط الثالث من الدرجة الأولى للثالثة والشوط الرابع الأساسي " الكأس" للخيل مفتوح الدرجات.// انتهى //17:09ت م0129