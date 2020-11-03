بغداد 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 3595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 482296 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 51 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11068, فيما سُجلت 2979 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 408756 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62472 , منهم 445 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:13ت م0130