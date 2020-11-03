باماكو 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسالتقى الرئيس الانتقالي المالي باه نداو في العاصمة باماكو بوزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي التي تزور مالي حاليًا .وتناول اللقاء الخطوات التي اتخذت نحو انتقال سياسي مدني، وفقًا لتوصيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا " إيكواس" والمجتمع الدولي.ورحبت الوزيرة الفرنسية بتعيين حكومة جديدة في مالي واصفتها بالخطوة الإيجابية، مجددة التزام بلادها بمساعدة مالي في التحديات الأمنية الراهنة من خلال دعم صعود القوات المسلحة المالية بالتعاون مع شركائها الدوليين بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي في تيمور - ليشتي .// انتهى //17:18ت م0133