رام الله 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.وأعربت الرئاسة عن إدانتها الشديدة لهذا العمل الارهابي، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، مؤكدة أن سياسة منظمة التحرير الفلسطينية ترفض جميع أشكال العنف والارهاب، سواء ما يرتكبه أفراد او جماعات مسلحة أو إرهاب دول، خاصة أن الشعب الفلسطيني لا زال يعاني من الاحتلال والإرهاب والقهر والعنف.// انتهى //17:23ت م0134