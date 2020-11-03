برازافيل 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسبحث الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو، مع نظيره في غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو الذي يزور الكنغو حالياً سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن قلقهما حيال تجدد التحديات والتهديدات التي تشمل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والإرهاب، والفقر، داعين إلى عالم أكثر تضامناً وتسامحاً.// انتهى //17:24ت م0135