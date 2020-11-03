مكة المكرمة 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واستقدم أربعة مراكز إسعافية تابعة لهيئة هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خدمات للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام تزامنا مع بدء عودة العمرة للمرحلة الثالثة .حيث رفعت الجاهزية في هذه المراكز الأربعة في داخل الحرم المكي ويعمل بها ٤٦ كادراً صحياً على مدار الساعة ومجهزين بأحدث المعدات الإسعافية وبسيارات قولف صغيرة لنقل المرضى والمصابين والحالات الحرجة إلى المراكز الإسعافية.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن الفرق الاسعافية رفعت حالة التأهب والاستعداد للتعامل مع جميع البلاغات الطارئة تزامنا مع بدء عودة العمرة للمرحلة الثالثة , كما تقوم بدورها في تقديم الخدمات الإسعافية للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام , فيما تؤدي دورًا تثقيفيًا وتوعويًا للمعتمرين للتقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.// انتهى //17:44ت م0141