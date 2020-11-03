مكة المكرمة في ١٧ ربيع الأول ١٤٤٢ الموافق ٣ نوفمبر ٢٠٢٠م واستشارك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي , ضمن المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع " تخيل المستقبل" الذي ستنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" والفعاليات المصاحبة لقمة العشرين ( G20 ) ، خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 2020 م .وأوضح مدير إدارة الموهبة برئاسة الحرمين صفوان مليباري أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديد ويستشرف مستقبل الواقع الافتراضي وآثاره على التنمية البشرية وكذلك توسيع نطاق التعاون الدولي عبر شراكات فعالة لتنمية رأس المال البشري من الطاقات الشابة الموهوبة, ورعاية الموهوبين في المملكة نموذج للتجارب الرائدة على مستوى العالم, بالإضافة إلى تأسيس العالم الافتراضي من خلال الاستثمار في الموهوبين والمبدعين وكذلك التبادل المعرفي والإثراء المعرفي بين الموهوبين من كل أنحاء العالم.// انتهى //17:45ت م0142