بغداد 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسسجل مؤشر" البورصة" العراقية اليوم انخفاضاً بنسبة 0.11% , متوقفاً عند 482.59 نقطة.وانخفضت بموجب المؤشر أسهم 9 شركات, وارتفعت أسهم شركتين, فيما حافظت 11 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 175,612,097 سهما, بقيمة 232,473,788 ديناراً عراقياً, تحصلت من إبرام 254 صفقة, شملت 22 شركة مساهمة, من أصل 105 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //17:48ت م0144