مقديشو 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسأعلنت القوات الصومالية الخاصة اليوم، مقتل قيادي بارز وعشرة عناصر أخرى في حركة "الشباب" الإرهابية، في عملية عسكرية نفذتها في منطقة "سبلالي" بإقليم شبيلي السفلى جنوب البلاد.وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، أن القوات الخاصة تمكنت من تصفية قيادي في حركة "الشباب" الإرهابية في محافظات جوبا وعشرة من مساعديه، مضيفة أن "العملية حققت الهدف المنشود، ولم يصب أي مدني من السكان المحليين بأذى خلال العملية ".ويواصل الجيش الصومالي عملياته العسكرية في جنوب البلاد للقضاء على عناصر الحركة الإرهابية التي تنفذ من وقت لآخر هجمات على المباني الحكومية والمنشآت.// انتهى //17:50ت م0145