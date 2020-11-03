طرابلس 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واسسجلت ليبيا 781 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وشفاء 387 حالة، ووفاة 13.وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أنه تسلم 3227 عينة موزعة على المختبرات التابعة له، وأظهرت النتائج سلبية 2446 عينة، وإصابة 781 حالة، بينها 531 جديدة و250 مخالطة.وارتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 63688 حالة، منها 25800 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 36995 شخصاً، وتوفي 893 حالة.// انتهى //17:51ت م0146